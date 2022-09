Przekręty na paragonach. Skala zjawiska jest gigantyczna

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że od 4 lipca do 28 sierpnia 2022 r. KAS przeprowadziła 32 tys. 227 kontroli w formie nabycia sprawdzającego. Nieprawidłowości wykryła przy co czwartej transakcji (25,1 proc.), w związku z czym wystawiła w sumie 7666 mandatów na prawie 9 mln zł.

Jak sprzedawcy oszukują na paragonach

"Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć zapłacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają nieprawidłowe (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, by je anulować" - komentuje resort finansów. Jak dodaje, zdarza się też, że porzucone paragony służą jako "podkładki" do wystawiania tzw. pustych faktur i wyłudzania podatku VAT .

Resort zwraca też uwagę na oszustwa paragonowe. "Załóżmy, że rodzina płaci za obiad w restauracji 216 złotych. Z tej kwoty 16 zł to podatek VAT, który powinien być odprowadzony do budżetu państwa. Jeśli restaurator zatai, że taka transakcja się odbyła, będzie mógł schować tę kwotę do kieszeni. Co więcej, w ten sposób 'zaoszczędzi' także na podatku dochodowym. Strata budżetu państwa będzie więc jeszcze wyższa niż wartość podatku VAT" - tłumaczy Ministerstwo Finansów.