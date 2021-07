Rewolucja w podatkach. 18 mln podatników zyska. Albo wyższa pensja, albo emerytura

Jak podkreślał, to już kolejna obniżka podatków po zmianach związanych z wprowadzeniem PIT-0 oraz obniżką z 18 do 17 proc. pierwszej stawki podatkowej. Z czego zostanie załatana dziura związana z 8 mld zł kosztów? MF twierdzi, że rzeczywisty koszt reform to tylko 2 mld zł. Pozostałe 6 mld zł ma zostać zrekompensowane zmniejszeniem szarej strefy podatkowej.

- Nasz projekt to propozycja zmiany kwoty wolnej od podatku z obecnych 8 do 30 tys. zł. To historyczna zmiana. Poza tym z 85 tys. do 120 tys. zł podnosimy próg podatkowy. To spowoduje, że połowa podatników zejdzie do niższego progu. Z 1,2 mln osób będzie to 600 tys. - mówił Kościński.