Rosja jest w trudnym położeniu. Zamierza opodatkować spółki energetyczne, by pokryć deficyt

Sankcje odbijają się na budżecie Rosji. Do tego stopnia, że Władimir Putin zamierza podnieść stawkę podatku od zysków dla firm energetycznych sprzedających gaz. W ciągu najbliższych trzech lat (do 2025 r.) mają one płacić 32-procentową daninę. 15 proc. trafi do budżetu centralnego, a 17 proc. - do budżetów regionalnych - podaje "Kommiersant", który powołuje się na swoje źródła w Ministerstwie Finansów.