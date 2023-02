Rozliczenie PIT przez internet. Pierwszego dnia zrobiło to ponad pół miliona Polaków

- Blisko 550 tysięcy podatników PIT rozliczyło się drogą elektroniczną pierwszego dnia, w którym było to możliwe, czyli 15 lutego - mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Jak przypomniał, w ubiegłym roku w pierwszy dzień skorzystało z takiej opcji około 200 tys. osób.

Rok wielkich zmian

Rzecznik dodał też, że według danych na godzinę 9.50 w czwartek zeznań było ponad 600 tysięcy. I podkreślił, że tegoroczne rozliczenie zawiera "historyczną obniżkę podatków" wprowadzoną przez rząd, w wyniku której za rządów PiS podatek PIT spadł stopniowo z 18 do 12 proc., a kwota wolna od podatku wzrosła z nieco ponad 3 tys. do 30 tys. zł. Przypomnijmy, że ubiegły rok upłynął także pod znakiem chaosu, do którego doprowadziło wprowadzenie, a następnie w dużej mierze wycofanie przepisów w ramach Polskiego Ładu.