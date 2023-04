Rozliczenie PIT za 2022 rok. Zostało kilka dni

Do 2 maja 2023 r. trzeba rozliczyć się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Dla większości dorosłych Polaków oznacza to konieczność złożenia formularza PIT -37.

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się przez internet w ramach bezpłatnej usługi Twój e-PIT . Aby z niej skorzystać wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie należy sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację.

Rozliczenie z fiskusem przez internet. Czas na Twój e-PIT do 2 maja

Najstarszy podatnik to osoba, która ma 108 lat, czyli urodzony w 1915 roku, skorzystał z usługi Twój e-pit. A najmłodszy nasz podatnik do tej pory, to osoba, która w marcu 2023 r. ukończyła 18 lat - mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej minister finansów Magdalena Rzeczkowska.