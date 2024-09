Rząd majstruje przy podatku VAT. Szykują się zmiany

Planowane zmiany w stawkach podatku VAT miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Stawka tego podatku dla kubeczków menstruacyjnych spadnie z 23 do 5 proc. Dzięki temu zostaną opodatkowane w taki sam sposób, jak inne produkty higieniczne, czyli podpaski i tampony.

Zniesiony zostanie podatek VAT (stawka 0 proc.) dla statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, wykorzystywanych na morzu i niebędących łodziami pełnomorskimi. Utrzymany bezterminowo zostanie 8-proc. VAT dla wyrobów medycznych , dopuszczonych na mocy "starej" ustawy , który dotychczas ma obowiązywać do 27 maja 2025 r. Ministerstwo doprecyzuje też brzmienie definicji "nawozów i środków ochrony roślin" oraz "pasz".

Wyższy VAT na produkty z konopi

Planowane zmiany obejmują także m.in. koniec obniżonej stawki VAT dla koni, osłów mułów i osłomułów. Wzrośnie ona z 8 proc. do 23 proc., co wynika z przepisów unijnych, które ustalają limity kategorii towarów i usług, do których można stosować obniżone stawki.