Rząd obiecuje tańsze paliwo Benzyna ma stanieć o 70 groszy

Marks... 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do amatora dyletanckich tekstów....A tak poza tym, gdzie szlifowaliście te "talenty" dziennikarskie ???? Nie obiecuje, tylko realizuje, konsekwentnie i natychmiast...w przeciwieństwie do sparciałej opozycji : PO, PSL, Lewicy oraz pozostałych...Za rządów PO i PSL-u w jurysdykcji UE...zamiast obniżek podatku, akcyzy, oraz wsparcia wyrównującego poziom życia ludzi pracy z emerytami włącznie...UWAGA ! widzielibyśmy szron na szybach- ludzie by zamarzali w chałupach...na paliwo byłoby stać tylko krezusów... a inflacja by zniknęła szybko ...napiszę w jaki sposób : ludzie by nie wchodzili do sklepów, wszak nie stać ich byłoby na najtańsze żarcie...to sklepikarze by wychodzili przed sklepy w oczekiwaniu , czy pojawi się ktoś kupujący !!!!! To byłby koniec cywilizacji !!!