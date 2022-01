Rząd PiS oddaje, co zabrał Polski Ład. MON i MSWiA: "Mundurowi dostali wyrównania"

Różnice w wysokości wypłat funkcjonariuszy sięgały nawet kilkaset złotych w stosunku do 2021 r. Podobny los spotkał mundurowych emerytów. Oni z kolei pisali do nas na platformę #dziejesie, że stracili od stu do kilkuset złotych. "Straciłem ok. 1630 zł miesięcznie. Taką lub podobną kwotę stracili też inni komendanci wojewódzcy i ich zastępcy Państwowej Straży Pożarnej. Moja emerytura jest miesięcznie mniejsza o 738 zł" – napisał np. pan Jarosław.