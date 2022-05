Rząd PiS pracuje nad nowym podatkiem. Zapłacą go właściciele mieszkań

Aza przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja bym jeszcze opodatkował tych wszystkich paskudnych wykształciuchów, którym się we łbach poprzestawiało i po podstawówce poszli jeszcze do gimnazjum, a nawet do zawodówki. A tych wrogów klasowych po maturze, co i tak nie będą głosować za PIS, powinno się postawić pod ścianą i przykładnie rozstrzelać.