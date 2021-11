"Kolejny pomysł, jak dobrać się do kieszeni podatnika". Trwają prace nad nowymi daninami. Jedna grupa na celowniku

Spekulacje na rynku mieszkaniowym. Rząd zajmie się pustostanami i flippingiem

Dziennik przypomina, że potwierdził to ostatnio wiceminister Piotr Uściński w wywiadzie dla RMF FM. - Jeśli ktoś kupuje mieszkania tylko po to, żeby spekulować, i nie przeznacza tego mieszkania na wynajem, tylko mieszkanie stoi puste po to, żeby zyskało na wartości i żeby można było na nim zarobić, to tu jest pole do interwencji. - mówił wiceszef resortu rozwoju.