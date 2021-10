Mieszkania: Mimo wzrostu cen nie ma ryzyka wystąpienia bańki

Eksperci PKO BP nie obawiają się kryzysu. Ich zdaniem trudno jest też mówić o możliwej bańce. Nawet jeśli dojdzie do pogorszenia koniunktury, to sektor finansowy nie musi liczyć się z dużą skalą wzrostu złych kredytów, dzięki dobrej sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

W takim momencie sektor bankowy chcąc ograniczyć przyrost kredytów, których zabezpieczenie może stracić na wartości, zaostrza warunki kredytowania, co może prowadzić do pogorszenia koniunktury na rynku nieruchomości.

Zaostrzenie polityki kredytowej zapobiega bańce

Tymczasem zdaniem PKO PB obecnie tego typu sytuacja nam nie grozi. Z raportu wynika, że od 2019 roku relacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do ceny metra kwadratowego mieszkania zmniejsza się. Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku skrócono okres, w oparciu o który wyliczana jest zdolność kredytowa do 25 lat z 30 lat poprzednio, co hamuje popyt, na co wskazują już gorsze dane sprzedaży deweloperów za trzeci kwartał tego roku.