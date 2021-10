Nieruchomości. Rata kredytu hipotecznego o przynajmniej 100 zł w górę

Parafrazując wypowiedź prezesa Banku Citi Handlowy sprzed kilku lat, można powiedzieć, że kończy się czas tanich kredytów . W tym kredytów hipotecznych. O ile jeszcze na początku ubiegłego tygodnia wysokość trzy- i sześciomiesięcznych stawek WIBOR wynosiła 0,25 proc. i 0,33 proc., to decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 6 października spowodowała, że obecnie wynoszą one 0,67 proc. i 0,80 proc.

Kredyt hipoteczny - o ile wzrośnie jego rata?

To, jak wzrost stawek rynkowych przełoży się na wyższe oprocentowanie, a w konsekwencji większą ratę zobowiązania, pokażę na przykładzie kredytu udzielonego na 25 lat. Jego oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 2,40 proc. Oprocentowanie tego kredytu - dla stawek sprzed podwyżki - wynosiło 2,65 proc. i 3,07 proc. dla trzymiesięcznej stawki obowiązującej obecnie.

O ile wzrosną miesięczne raty w przypadku innych kwot kredytu? Możesz to sprawdzić na poniższej infografice.

Kredyt hipoteczny - kiedy kredytobiorcy odczują podwyżkę oprocentowania?

Na szczęście, w przeciwieństwie do kredytów gotówkowych, których oprocentowanie jest bezpośrednio powiązane ze stopą referencyjną NBP , wysokość odsetek kredytów na zakup mieszkania niekoniecznie musi zmienić się od razu po wzroście stawek WIBOR.

To, od kiedy kredytobiorca będzie płacił wyższe raty zależy od rozwiązań stosowanych przez bank udzielający finansowania. Przykładowo:

Kredyt hipoteczny w walucie - co ze stawkami LIBOR?

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w walucie (np. we frankach szwajcarskich) ustalane jest na podstawie stawek LIBOR. Ich wysokość jest ujemna (LIBOR 3M dla CHF to -0,7644%). W tym przypadku problemem nie jest zmiana wysokości tej stawki, ale to, że pod koniec tego roku nie będzie już publikowana. Jako zamiennik LIBORU Komisja Europejska wskazała stawkę SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC). Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie ona przyjęta. Obecnie banki czekają na decyzję Komisji Europejskiej.