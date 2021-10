Ceny mieszkań. 50 procent w górę w sześć lat

Strapiony dor... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Kto nie kupił do 2017 roku, bo myślał, że jeszcze zaoszczędzi ten już dzisiaj nie ma szans na wymarzone M. To jest jakiś absurd. Kupiłem swoje za 5600 w stanie deweloperskim AD 2017. Identyczne mieszkania jak moje są wystawiane na portalach nieruchomościowych po 10k PLN od metra... To czyste szaleństwo, a z każdym tygodniem ceny wzrastają. Młodzi nie mają jakiejkolwiek szansy na dorobienie się mieszkania na własność w kraju bez uwiązywania sobie pętli kredytowej u szyi. Wrócimy do dawnych czasów, kiedy jedyną możliwością posiadania nieruchomości było jej dziedziczenie.