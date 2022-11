Rząd szykuje nowy podatek dla właścicieli mieszkań. Chce uderzyć w spekulantów

Kaczyński dał sygnał do zmian

Sygnał, w którym kierunku zmierza polityka rządu, wysłał Jarosław Kaczyński. W trakcie wystąpienia w Zamościu wskazał, że Polska dziś buduje 270 tys. mieszkań , czyli dużo mniej niż za Gierka (gdzie budowała 400-500 tys.). W Ostródzie natomiast do tych statystyk dorzucił zapowiedź nowego podatku.

Redakcja money.pl pytała Ministerstwo Finansów, czy trwają prace nad przygotowaniem nowej daniny . W odpowiedzi resort zapewnił, że nie pracuje nad takim rozwiązaniem. Jednak z ustaleń "Rz" wynika, że nad podatkiem głowią się co najmniej dwa ministerstwa: rozwoju, który celuje w fundusze PRS, a także aktywów państwowych – nastawiony na instytucjonalnych i indywidualnych "spekulantów".

Brakuje mieszkań na rynku

Portal biznes.interia.pl z kolei pisze o braku mieszkań na polskim rynku. Powołuje się na dane Ministerstwa Rozwoju, które w 2019 r. szacowało deficyt na ok. 641 tys. mieszkań. To oznacza, że ok. 4,5 proc. gospodarstw domowych w Polsce zamieszkiwało niesamodzielnie.