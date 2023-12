Rząd Tuska wyciągnie z Orlenu 15 mld zł? Daniel Obajtek komentuje

Prezes Orlenu pytany o projekt ustawy złożony przez posłów KO i Polskę 2050-TD dotyczący zamrożenia cen prądu , gazu i ciepła dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 r. podkreślił, że "jest za tym, by pomóc Polakom".

Rząd Tuska wyciągnie z Orlenu 15 mld zł? Jest reakcja

Portal wysokienapiecie.pl przekazał, że operacja mrożenia cen miałaby być sfinansowana na koszt Orlenu. Wskazano, że do tej pory Orlen był obciążony domiarem od gazu wydobywanego w kraju, którego koszty są wprawdzie owiane tajemnicą, ale wiadomo, że są znacznie mniejsze niż gazu importowanego. Portal dodał, że domiar ten obowiązywał jednak od końca 2022 roku. Zaznaczył, że koalicja chce obciążyć spółkę dodatkowo za okres od października 2021 r. do końca 2022 r. Orlen wydobywa w kraju ok. 4 mld m sześc., całe zużycie w Polsce sięgnie ok. 17 mld m sześc. Wg informacji portalu wysokienapiecie.pl koalicjanci wyliczyli, że Orlen zapłaci za cały rok 14,6 mld zł.