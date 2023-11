Kluczowa decyzja Sejmu. Bez niej Polaków czekają ogromne podwyżki

Jest jednak warunek - brak wzrostu cen obowiązuje do limitu 3000 kWh dla gospodarstw domowych, dla osób z niepełnosprawnością 3600 kWh, a dla rolników i dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 4000 kWh. Jeśli limity zostaną przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 zł za 1000 kWh.

Co z cenami prądu w 2024 roku?

Jeżeli tarcze nie zostaną zachowane, to według ekspertów, z którymi rozmawiał money.pl, w przyszłym roku Polacy mogą spodziewać się wzrostu cen energii nawet o 70 proc. To będzie pierwsze poważne wyzwanie dla nowo powołanego rządu.

Rząd kilka dni temu poinformował, że przyjął projekt ustawy chroniący odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła . Zakłada on przedłużenie mechanizmów osłonowych obowiązujących w 2023 r.

Z wykazu wynika, że utrzymane miałyby zostać limity zużycia prądu uprawniające do tańszej energii. Maksymalna cena energii miałby zastosowanie również wobec tzw. odbiorców wrażliwych, dla samorządów, sektora MŚP i wyniosłaby 693 zł/MWh.

Dziennik "Fakt" informuje o kwotach, jakie trzeba zaplanować w budżecie, by utrzymać rachunki za prąd, gaz i ciepło na obecnym poziomie.

Na tarczach tyle mogą zaoszczędzić Polacy

"W przypadku zamrożenia cen gazu, a także opłat za dystrybucję, koszt zamrożenia cen został wyliczony przez resort klimatu na 10 mld zł. Z osłony może skorzystać ok. 7,3 mln gospodarstw domowych, co oznacza, że dzięki temu zaoszczędzą ok. 1370 zł rocznie. - czytamy w "Fakcie"