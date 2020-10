Samorządy toną w długach. Zapaść coraz bliżej

Ulga podatkowa za zakup mieszkania. Resort nie porzuca pomysłu

Limit ma być podniesiony z 250 tys. euro do 2 mln euro. Oznacza to, że więcej firm będzie się rozliczać ryczałtem. A pieniądze z tak opłacanego podatku omijają budżet samorządu.

- Mazowsze zostanie najbardziej wśród województw dotknięte estońskim CIT-em, bo nasz budżet jest w największym stopniu uzależniony od CIT – mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Adam Struzik, marszałek Mazowsza. Jak wylicza, region może stracić na tym 270–280 mln zł w przyszłym roku. – To więcej, niż wydajemy na inwestycje we wszystkich naszych szpitalach. Oznacza to konieczność cięć wydatków bieżących i inwestycji. Brak rekompensaty dla samorządów to świadoma decyzja rządu, jawnie uderzająca w stabilność samorządów.