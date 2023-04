"System podatkowy jest dużo bardziej sprawiedliwy". Wiceminister o Polskim Ładzie

abc 36 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ciekawe. Rosja wmawia ludziom, że to nie jest wojna a "operacja specjalna". PiS (ustami Sobonia) wmawia ludziom, że to nie jest paniczne łatanie stworzonego przez siebie bajzlu pod nazwą "Polski Ład" a "niestandardowa operacja" na systemie podatkowym. Ciekawe ... A jeżeli dla Pana, Panie Soboń, sprawiedliwe jest dokładanie obciążeń ciężko pracującym ludziom i rozdawanie pieniędzy na prawo i lewo no to gratulacje ...