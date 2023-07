"80 zł dla każdej rodziny" także w 2024 r.? Inflacja zostaje z nami na dłużej

Rząd w czerwcu wydłużył obowiązywanie zerowej stawki VAT na żywność do końca 2023 r. Program wprowadzony od 1 lutego 2022 r. początkowo miał obowiązywać tylko przez parę miesięcy.

Soboń: nawet 80 zł każdego miesiąca dla polskiej rodziny

Teraz pojawiają się sugestie, że zostanie on przedłużony także na 2024 r. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń potwierdził, że rząd "będzie rozważał możliwość kontynuowania" tego programu i przyznał, że w tym roku będzie to oznaczało mniejsze wpływy do budżetu państwa o 11 mld zł.