Tarcza antyinflacyjna z jednej strony. Nowe opłaty z drugiej

- Polski rząd działa z myślą o obywatelach, aby złagodzić, zamortyzować i zbuforować wzrost inflacji, robimy, co w naszych rękach, w naszej mocy, aby przejść przez ten trudny okres najbliższych miesięcy i kwartałów. Obszar ten obejmuje trzy zasadnicze miejsca, które bolą Polaków i uderzają w portfele: ceny paliw, ceny energii, ceny żywności - mówił premier, ogłaszając tarczę antyinflacyjną.

Od 20 grudnia na okres pięć miesięcy obniżona ma zostać wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Od stycznia do końca maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Zwolnione zostaną też z opłaty emisyjnej na pięć miesięcy. To, według szacunków rządu, ma obniżyć ceny paliw o około 20-30 gr.