Tarcza antykryzysowa. Wniosek o ulgę podatkową zablokuje kontrolę skarbówki

Natomiast resort zalecił, by skarbówka nie łączyła wniosków o zwrot podatku (np. VAT) lub nadpłaty z obecnymi zaległościami. Oznacza to, że jeżeli mamy jakieś zaległości względem fiskusa, a obecnie chcemy odzyskać pieniądze z innego tytułu, to one trafią na nasze konto. Ma to wspomóc przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej.