To nie koniec drożyzny. Podatki lokalne pójdą w górę

Polski rząd ,Pan Premier ,pan Prezydent mówi ,że w Polsce jest dobrze i polacy wracaja z zagranicy , bo tytaj maja wspaniałe warunki do pracy , i to jest prawda ponieważ to samo mówi TVP - obiektywna telewizja iwięc należy wieżyć bo to kryształowi i prawdomówni politycy