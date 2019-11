Turcy uderzają podatkiem w turystów. Polacy tracą tanie wakacje

Waluta Turcji spada błyskawicznie już piąty rok z rzędu. Jeszcze w 2015 roku za jedną lirę trzeba było płacić powyżej 1,50 zł, a teraz już zaledwie 66 gr. To powoduje kłopoty z obsługą emitowanego w walutach obcych długu. Z tego powodu rząd stara się zbilansować budżet, który w ubiegłym roku dał deficyt 3 proc. PKB.

Dla Polaków Turcja druga

Tak czy inaczej, dla między innymi polskich turystów, którzy z radością korzystali z uroków taniej i słonecznej Turcji, to nie jest dobra wiadomość. Tych, dla których cena była sprawą kluczową, nowy podatek może zniechęcić do przyjazdu nad Bosfor. Dodatkowy wydatek będą musieli doliczyć do wakacyjnego budżetu.