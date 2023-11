norten 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po pierwsze nowy rzad moze ogolnie obnizyc stawki vat gdyz wiekszosc, media ciagle zapominaja ze stawki vat ustalaja rzady a nie UE. Po drugie wysokie ceny to nie tylko vat lecz nadmiar wygenerowanych roznych sztucznych kosztow przez ost 8 lat. Przez ost 8 lat partia ukochana zastosowala trik z PRL aby poprzez generowanie i wzrost kosztow, bardzo powolne obnizanie inflacji wszystko zdrozalo aby finansowac tzw rozdawnictwo, to bylo proste zalozenie typowo polityczne aby wywolac drozyzne gdyz od wyzszych cen sa wieksze wplywy z vat do budzetu, podnoszono tez inne koszty, podnoszono skladki zusu aby sztucznie wywolac iluzje ze nie podnosi sie podatkow itd. Tak wiec aby ceny byly nizsze i stabilne nie tylko vat i inflacja jest skladnikiem wplywajacym na obecne wysokie ceny gdyz jak zauwazymy vat byl obnizony na niektore produkty a i tak one drozaly, byly drogie. Warto tez zredukowac 3/4 biurokracji i ilosci urzednikow w skali calego kraju bo tez gigantyczne sztuczne koszty idace w dziesiatki miliardow co roku na koszt podatnika a to tak jakby co roku przejadac mozliwosci budowy kilkunastu fabryk wielkosci np. Mercedesa, BMW, Audi lub transfer drogich nowych technologi, mamy gigantyczne marnotrawstwo pieniedzy podatnika na przejadanie zamiast na inwestycje i w kraju stworzono sztucznie system biurokratyczny ktory zyje sobie wygodnie na koszt podatnika i firm i zamiast sie potrajac ilosc firm prywatnych na rynku mamy gigantomanie biurokratyczna w skali kraju co od lat hamuje rozwoj i kraj staje sie wegetatywny przegrywajacy konkurencje z swiatem.