Donald Tusk ma duży problem. Ważą się losy głośnej obietnicy

Według kilku niezależnych źródeł money.pl obiecany przez Donalda Tuska w lutym tego roku kredyt 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania oraz dopłaty do najmu w kwocie 600 zł najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane. Nie ma też pewności, czy uda się utrzymać tzw. Bezpieczny kredyt 2 proc., wprowadzony przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Powodów ma być kilka, w tym dwa fundamentalne. Pierwszy to pękający w szwach budżet i ważniejsze wydatki niż te na dopłaty do zakupu mieszkań czy najmu. Po drugie, dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania w ramach kredytu 2 proc. napędziły popyt na rynku nieruchomości, windując ceny i ograniczając dostępność lokali.