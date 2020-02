Twój e-PIT 2020 wystartował. Deklarację złożysz przez internet

Ale nawet jeśli podatnik nic nie zrobi w związku ze swoim zeznaniem podatkowym, to po upływie terminu rozliczeń dokument automatycznie zostanie wysłany do urzędu skarbowego.

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT trzeba podać PESEL albo NIP i datę urodzenia, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika, kwotę przychodu z deklaracji za 2018 r. i potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2019 r. Można też skorzystać z logowania poprzez profil zaufany.

Chodzi o to, aby weryfikacja była jeszcze bardziej ścisła. Przypomnijmy, że fala krytyki,jaka zalała w ubiegłym roku resort finansów, zmusiła ministerstwo do podjęcia konkretnych kroków, które lepiej zabezpieczą profil podatnika.

Sprawą logowania do sytemu w marcu ubiegłego roku zajął się Urząd Ochrony Danych Osobowych. Luka w systemie umożliwiała wścibskiemu pracodawcy podejrzenie danych z zeznania pracownika, czy jego dorabia na boku albo jakie wynagrodzenie ma jego współmałżonek. Jak to możliwe, otóż do zalogowania wystarczyły dane, które pracodawca posiadał w kadrach i wpisując je w "Twój e-PIT" mógł uzyskać dostęp.