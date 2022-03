Ukraina wprowadza duże zmiany w podatkach. Nie będzie też kontroli

Jak czytamy, 15 marca ukraińska Rada Najwyższa uchwaliła pakiet zmian do kodeksu podatkowego. Dzięki temu firmy notujące roczne obroty do 10 mld hrywien (ok. 1,4 mld zł) mogą płacić 2-procentowy podatek od przychodów zamiast VAT i CIT.