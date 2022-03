Pomoc wolna od podatku. To rozwiązanie z pakietu dla Ukrainy

Do ustawowego pakietu związanego z pomocą dla osób poszkodowanych w wojnie na Ukrainie zostaną wprowadzone konkretne zmiany podatkowe - poinformował na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń. Obejmą one zwolnienie z podatku od darowizn, możliwość zaliczania przez firmy pomocy do kosztów, zwolnienie z PIT nieodpłatnych świadczeń.