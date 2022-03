Resort finansów informuje, że pracuje nad zmianami w przepisach podatkowych zarówno dla osób fizycznych, jak i firm, które wspierają Ukrainę . Zmiany w PIT i CIT dotyczące darowizn będą obejmowały okres od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. Będą one dotyczyły darowizn przekazanych:

Rząd szykuje pakiet zwolnień podatkowych

Teraz osoby otrzymujące darowizny nie płacą podatku, o ile wartość świadczenia (pieniężnego lub rzeczowego) nie przekracza 4 902 zł w ciągu 5 lat . W przypadku czteroosobowej rodziny jest to kwota 19 608 zł (po 4 902 zł na każdą osobę).

Biznes apeluje do rządu

O jak najszybsze zmiany w przepisach podatkowych zaapelowali do rządu przedsiębiorcy. W liście otwartym skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego, który senatorowie oraz przedstawiciele przedsiębiorców z BBC wysłali w czwartek do Kancelarii Premiera, podkreślili, że są wstrząśnięci zbrodnią Rosji na narodzie ukraińskim, ale też zbudowani postawą wielu polskich przedsiębiorców, którzy w tym trudnym dla siebie czasie niosą naszym sąsiadom wszelką możliwą pomoc.