Ulga mieszkaniowa. Fiskus wyciągnął rękę do tych, którym pandemia pokrzyżowała plany

To ważne dla osób, które nie cieszyły się długo zamieszkiwaniem w domu lub mieszkaniu. Zasady są takie, że od dochodu ze sprzedaży nieruchomości trzeba zapłacić 19-proc. podatek, chyba że sprzedaż miała miejsce po upływie pięciu lat od nabycia tej nieruchomości.

Kto więc sprzedał dom lub mieszkanie, z reguły od razu szuka nowego lokum. W tym roku było to jednak trudne, gdyż w związku z pandemią wiele inwestycji nie zostało ukończonych na czas. Z tego powodu, bez swojej winy, wielu podatników byłoby zmuszonych do zapłaty podatku, a więc niejako płaciliby za winy dewelopera.

Rozumiejąc tę trudną sytuację, minister finansów wydał rozporządzenie przedłużające o rok termin inwestycji mieszkaniowych. Ci, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., muszą zawrzeć umowę przenoszącą własność do 31 grudnia 2021 r. - informuje "Rzeczpospolita".

Małżonkowie twierdzili, że mają prawo do ulgi, ponieważ ponieśli wydatki na cele mieszkaniowe. Z kolei urzędnicy stali na stanowisku, że to nie wystarczy, gdyż potrzebne jest jeszcze przeniesienie własności. Bez znaczenia było to, że opóźnienie nastąpiło całkowicie bez ich winy.