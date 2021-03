Ulga rehabilitacyjna w deklaracjach podatku dochodowego od osób fizycznych

W przypadku, jeśli odliczenia dokonuje osoba mająca osobę niepełnosprawną na utrzymaniu, to dochody osoby niepełnosprawnej w roku podatkowym nie mogą przekraczać dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, o której mowa w ustawie z 27.6.2003 r. o rencie socjalnej t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1300 ze zm. Do ustalenia limitu przyjmuje się wysokość renty z grudnia roku podatkowego, którego dotyczy odliczenie (limit na 2020 r. wynosi 14 400 zł). Przy czym do ustalenia tego dochodu nie uwzględnia się: