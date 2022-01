Urzędnicy pójdą do sklepów i sprawdzą ceny. Grożą surowe kary

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przypomniał, że od 1 lutego obniżkami stawek VAT do 0 proc. objęte są produkty spożywcze opodatkowane obecnie stawką 5 proc. Są to m.in. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje czy produkty do żywienia niemowląt oraz dzieci, np. kaszki.