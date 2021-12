VAT na produkty spożywcze w dół? Morawiecki złożył ważną zapowiedź

Mateusz Morawiecki przypominał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że niedawno skierował wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. - Jest wysokie prawdopodobieństwo, że już od lutego obniżymy do zera, na co najmniej pół roku, VAT na podstawowe artykuły żywnościowe - zapewniał Morawiecki.

Tarcza antyinflacyjna. Co zaplanował rząd?

- Niezależnie od tej odpowiedzi z Komisji Europejskiej, zastosujemy pakiet osłonowy - zapewnił. Zadeklarował, że zrobi wszystko, żeby "polska tarcza antyinflacyjna była jak najszersza, była jak najbardziej obszerna".

Morawiecki nawiązywał w ten sposób do wprowadzonej już w dużej mierze przez rząd tarczy antyinflacyjnej. W ramach tarczy - rząd obniża od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Akcyza na energię elektryczną dla gospodarstw domowych ma spaść z 5 zł/MWh do zera; dla pozostałych odbiorców akcyza ma być na poziomie minimalnym dopuszczonym w UE.

Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa mają zostać zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Planowane jest też obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. na trzy miesiące – od stycznia do marca 2022 r. Od stycznia do marca 2022 r. do 5 z 23 proc. spaść ma podatek VAT na energię elektryczną. Oprócz tego rząd wprowadza dodatek osłonowy dla niemal 7 mln gospodarstw domowych, który wyniesie od 400 do 1437,50 zł.

Inflacja się nie zatrzymuje

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżki stawki VAT na gaz ziemny, ciepło i energię elektryczną. Według poniedziałkowego "Dziennika Gazety Prawnej" skala podwyżek zaskoczyła nawet rząd. W reakcji na nowy cennik, który w piątek zatwierdził URE, w PiS słychać głosy, że działanie tarczy antyinflacyjnej zostanie przedłużone.

Przypomnijmy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych. Rachunki za prąd wzrosną średnio o 24 procent. To około 21 złotych miesięcznie. URE dał też zielone światło dla ogromnych podwyżek cen gazu. Średnio rachunki pójdą w górę aż o 54 procent. W przypadku gazu podwyżki mają być rozłożone na raty.

Ogłoszone przez URE podwyżki są nawet większe, niż wynikało z niedawnych doniesień. W ubiegłą środę Radio Zet podawało, że prąd zdrożeje o około 20 proc., a gaz - o 40 proc. Według ostatecznych danych GUS w listopadzie inflacja sięgnęła 7,8 proc.

