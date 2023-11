Ważą się losy istotnego podatku. Powrót do 5-proc. stawki oznaczać będzie podwyżki

Ważą się losy zerowego VAT na żywność - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Jeśli podatek wróci do poziomu 5 proc. oznaczać to będzie podwyżki cen - zaznaczają ekonomiści.

Jak wyliczył dziennik, w ciągu dwóch lat będziemy obserwować wzrost od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Przykład? Za cukier, ziemniaki, cebulę, wieprzowinę, kiełbasy, mąkę pszenną czy chleb zapłacimy od stycznia od 40 proc. do nawet ponad 80 proc. więcej niż przed obniżką VAT. Produktów, które zdrożeją tylko nieznacznie lub potanieją, ale tych jest niewiele. Tymi nielicznymi przykładami może być olej rzepakowy i masło.

Choć są pewne przesłanki mogące nieco ograniczać wzrost, zauważa Paweł Wyrzykowski, analityk sektora food and agri w banku BNP Paribas.

- Indeks cen żywności FAO w październiku 2023 r. był o 11 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2022 r. Ceny skupu produktów rolnych w Polsce we wrześniu były o 18 proc. niższe niż przed rokiem. Oznacza to, że po stronie kosztów istnieje przestrzeń na obniżki cen produktów finalnych, co mogłoby mitygować podwyżki związane ze wzrostem stawek VAT - ocenia na łamach "DGP" ekspert