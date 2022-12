Węgry w potrzasku. Orban ekspresowo wprowadza nowy podatek

Nowy podatek na Węgrzech

Stawka nowego podatku wyniesie 8 proc. od przychodów ze sprzedaży, jeżeli przekroczą one 150 mld forintów (ok. 1,74 mld zł). Nie oznacza to jednak, że podmioty z mniejszymi przychodami unikną nowej daniny. Też ją zapłacą, tyle że jego stawka będzie niższa.