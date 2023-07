Wiceminister pochwalił się podatkami. Dostał mocną ripostę od eksperta

AWS bis 39 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Wyborów nie będzie! Ludzie, nie wierzcie, że uda się pozbawić dyktatora władzy! On zrobi wszystko, aby duda nie ogłosił terminu wyborów, a jak ogłosi - to nie dopuści do ich przeprowadzenia. Sprowokuje Łukaszenkę do ataku na nasz kraj, ogłosi stan wojenny i będzie rządził do u.ranej śmierci