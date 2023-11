Wiceminister zdradza, czemu PiS przegrało. Rząd zatopiła jedna podwyżka

Prezydent2025 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Osoba zatrudniona za najniźszą krajowa odprowadzi razem z Pracodawcą 1600 zł ZUS, ponad 300 zł składki zdrowotnej i jakieś 150 zł PIT. Razem dobre 2 000 zł miesiąc. Płacz "przedsiebiorcy" o składkę zdrowotną to kompromitacją. Problem mają Ci, co płacą pod stołem. Mają gigantyczny PIT i składkę zdrowotną., ale to patologia polskiej przedsiębiorczości.