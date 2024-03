Wielki powrót VAT na żywność. Ekonomiści o tym, co będzie się działo w sklepach

Z początkiem kwietni, czyli w tzw. lany poniedziałek, przestanie obowiązywać zerowy podatek VAT na żywność. Oznacza to powrót do stawki w wysokości 5 proc., z której zrezygnowało w czasie szalejącej inflacji po wybuchu wojny w Ukrainie. Ekonomiści prognozują, co będzie się działo w sklepach.