Gospodarka w fazie ożywienia i dezinflacji. "Rzadkie połączenie dwóch żywiołów"

Ekonomiści PKO BP w swoim kwartalnym raporcie przedstawiają prognozy dla polskiej i globalnej gospodarki. Jak zaznaczają na wstępie, "w krajowej gospodarce obserwujemy rzadkie połączenie dwóch żywiołów: ognia (ożywienia gospodarczego) i wody (dezinflacji)". Ich zdaniem, początek 2024 r. przyniósł gwałtowną poprawę realnych dochodów i ożywienie popytu konsumpcyjnego, co powinno podbić dynamikę PKB pod koniec roku do blisko 5 proc. rok do roku.