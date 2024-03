Produkcja budowlano-montażowa w Polsce. Są nowe dane

Produkcja budowlano-montażowa w lutym spadła o 4,9 proc. rok do roku, po spadku o 6,1 proc. w styczniu. Wszystkie kategorie zanotowały spadki w ujęciu rocznym, choć najmniejszy dotyczył wznoszenia budynków (-0,3 proc.), prawdopodobnie dzięki korzystnej pogodzie. Najsłabiej wypadła budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (-7,8 proc.).

Produkcja budowlano-montażowa w lutym. Dane GUS

Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, w komentarzu do danych przesłanym redakcji money.pl zauważa, że produkcja budowlano-montażowa ponownie zaskoczyła w lutym większym od oczekiwań rynkowych spadkiem. Jej zdaniem jest to dowód na to, że początek br. upływa pod znakiem istotnego wyhamowania aktywności w budownictwie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Spytaliśmy młodych. Wiedzą, ile kosztują prąd, benzyna czy iPhone?

Jak wskazuje ekonomistka, szczegółowe dane GUS pokazują, że w lutym br. odnotowano zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej rok do roku we wszystkich działach budownictwa.

W przypadku przedsiębiorstw, których podstawową działalnością były prace związane ze wznoszeniem budynków, spadek produkcji wyniósł 0,3 proc., w przypadku jednostek realizujących prace budowlane specjalistyczne był to spadek o 7,2 proc., a w przypadku podmiotów zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 7,8 proc. - wylicza Kurtek.

Choć w stosunku do stycznia br. nastąpiły we wszystkich trzech kategoriach dość mocne wzrosty, to jednak nie wystarczyło to, aby pojawiły się one także w ujęciu rocznym. Jak zaznacza GUS w komunikacie, na który powołuje się ekonomistka, produkcja budowlano–montażowa w lutym br., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa dla robót o charakterze inwestycyjnym (o 6,4 proc.), natomiast dla robót remontowych była niższa o 20,5 proc. (w 2023 r. były to wzrosty odpowiednio o 8,5 proc. oraz o 4,1 proc.).

Wyhamowanie aktywności

Zdaniem głównego ekonomisty Banku Pocztowego opublikowane dziś dane potwierdzają wyhamowanie aktywności w budownictwie na początku br. "Dotyczy to zwłaszcza projektów infrastrukturalnych, gdzie najwyraźniej »odpoczywają« – po intensywnym zeszłym roku - jednostki samorządu terytorialnego" - ocenia Monika Kurtek.

Jest jednak nadzieja, jak podkreśla, że napływ środków unijnych ponownie skłoni JST do większej aktywności. Relatywnie małe spowolnienie ma natomiast miejsce w przypadku budownictwa mieszkaniowego. "Dane dotyczące liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym (wzrost o 90 proc. rok do roku) oraz liczby wydanych pozwoleń na budowę (wzrost o 31,3 proc. rok do roku) wskazują, że ten obszar budownictwa będzie w roku bieżącym nadal wysoko aktywny" - zaznacza ekonomistka.

W jej opinii cały czas wydaje się, że obserwowane aktualnie spowolnienie produkcji budowlano-montażowej jest przejściowe i że kolejne miesiące powinny nieść poprawę jej wyników.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.