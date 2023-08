Władimir Putin szuka pieniędzy. Wprowadził "podatek wojenny" dla wielkiego przemysłu

Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję m.in. przez Unię Europejską i USA, chociaż nie są do końca szczelne, przynoszą efekty. Widać to po danych dot. rosyjskiego budżetu. W maju agencja Bloomberga podała, że dziura budżetowa Federacji Rosyjskiej osiągnęła swój maksymalny zamierzony poziom już w kwietniu 2023 r.

Co więcej, Kreml w czerwcu wydał na wojsko więcej, niż planował przez cały rok - podaje w piątek Reuters. Konkretnie o 12 proc. Agencja informuje, że w związku z tym Władimir Putin zdecydował o podwojeniu budżetu na obronność do 9,7 bilionów rubli (102 miliardy dolarów).

Skądś pieniądze na prowadzenie wojny w Ukrainie Kreml musi wziąć, a stracił przecież ważnego nabywcę surowców energetycznych w postaci Zachodu. Na przykład ropę sprzedaję w Azji, ale po mocno obniżonych stawkach. Putin znalazł jednak sposób na zasilenie budżetu - podatek od nadmiarowych zysków dla dużych firm , który "The Moscow Times" nazywa "podatkiem wojennym".

Kreml szuka rubli na wojnę w Ukrainie

Wysokość podatku wynosi 10 proc. i będzie musiał być zapłacony do 28 stycznia 2024 r. Jeśli wcześniej przedsiębiorstwa zapłacą kaucję między 1 października a 30 listopada tego roku, danina skurczy się do 5 proc.

"Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zakłada się, że wprowadzenie podatku spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości ok. 300 mld rubli" - podaje "Kommiersant".