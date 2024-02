Właściciele SUV-ów zapłacą więcej? Wiceminister: Polska może pójść drogą Francji

Mieszkańcy Paryża opowiedzieli się za podniesieniem opłat za parkowanie samochodów typu SUV w stolicy Francji. Wiceminister klimatu uważa, że takie rozwiązanie może się pojawić i w Polsce. - Musimy patrzeć na to, co dzieje się na świecie, i brać te najlepsze praktyki. Tu puchnięcie samochodów jest niekorzystnym trendem z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz środowiska - stwierdził.

Bolesta zapowiedział, że chce uzależnić wysokość opłaty rejestracyjnej i podatku od samochodu od wagi auta. - Problem z dużymi SUV-ami narasta. SUV-izacja motoryzacji to bardzo złe zjawisko. Jeśli będzie można zmusić właścicieli SUV-ów do wzięcia, przynajmniej finansowo, większej odpowiedzialności za zajmowanie większej przestrzeni, skłaniałbym się, by to zrobić - dodał.