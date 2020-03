Wyrok NSA. Lepsza sytuacja dłużników to nie wszystko. To furtka do podatkowego raju

I tak, zgodnie z wyrokiem sądu wojewódzkiego, kobieta, której dług się przedawnił, miała zapłacić podatek dochodowy. Firma windykacyjna wystawiła jej PIT-8C, zgodnie z którym przychodem była cała przedawniona wierzytelność. Ale NSA się z tym nie zgodził. Kluczowe było to, że ani bank, ani windykator nie oświadczyli, że spłaty nie przyjmą, jeśli taka by nastąpiła.

Co więcej, wykładnia, jak uważa Radosław Piekarz, partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz, wyroki mogą doprowadzić do "niezamierzonych skutków podatkowych". - To sygnał dla ustawodawcy, aby zmienić przepisy o PIT - uważa ekspert. Inaczej mogą zostać wykorzystane do optymalizacji podatkowej. Nie chodzi jednak o długi związane z działalnością gospodarzą.