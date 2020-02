Uszczelnienie podatków. Rząd zajmie się agresywną optymalizacją

Jak wyjaśnia Polska Agencja Prasowa, chodzi głównie o rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Występują one, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów lub z jednej strony zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i brak zaliczenia do przychodów po drugiej stronie - tłumaczy PAP.