Zadyszka w wykrywaniu fikcyjnych faktur VAT

- To oczywiste, że krąży znacznie więcej pustych faktur, niż się ich wykrywa. To jedno z największych zagrożeń dla budżetu państwa, ponieważ służą one wyłudzeniom podatku. Z mojej obserwacji wynika, że wystawia się faktury na znacznie niższe kwoty i mniej jest chętnych do ich fałszowania. To zapewne efekt odstraszający karą 25 lat więzienia za wystawianie lewych faktur na bardzo wysokie kwoty — mówi prof. Witold Modzelewski, cytowany przez "Puls Biznesu".