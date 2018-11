podatek vat Mateusz Ratajczak, 2 godziny temu Ceny do zmiany, Ministerstwo Finansów pokazuje nowe stawki VAT. Sprawdzamy, jak wyjdą na tym Polacy Mandarynki i cytryny jak cebula, gofry i herbatniki jak chleb. Ministerstwo Finansów szykuje podatkową rewolucję - zmienią się stawki VAT wielu produktów. Sprawdziliśmy, jak wpłynie to na ceny.

Koniec z różnymi stawkami VAT na niemal te same produkty. Koniec z dowolną interpretacją fiskusa, jaką stawkę powinniśmy zastosować. Ministerstwo Finansów przygotowało małą rewolucję podatkową. Zmieni się klasyfikacja części produktów. Co to oznacza? Za niektóre zapłacimy więcej, za niektóre mniej. Tym bardziej, że resort założył sobie, że budżet na zmianach nic nie straci. Mówiąc wprost, zasada jest prosta: na każdą obniżkę przypadnie również podwyżka. Nowa matryca stawek VAT zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

- Nowe stawki VAT stanowią kontynuację polityki prorodzinnej rządu i wsparcie ekonomiczne dla polskich rodzin - zapewnia minister finansów Teresa Czerwińska. Money.pl sprawdził, za co i ile Polacy zapłacą więcej lub mniej.

Co się zmieni?

Taniej wyjdą owoce tropikalne, cytrusowe i niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe). VAT na te produkty spadnie z 8 proc. do 5 proc. I tak paczka 100 g pistacji zamiast 8 zł i 49 gr, powinna kosztować 8 zł 25 gr. To różnica 24 groszy na jednym produkcie. Przecena? 3 proc. Oczywiście im wyższa cena, tym oszczędność będzie większa. Dla przykładu orzechy makadamia - dziś kosztujące zwykle 11 zł 99 gr za paczkę 100 g, po zmianach będą kosztować 11 zł 66 gr, czyli 33 grosze mniej.

Na tej samej zasadzie powinny spaść ceny na przykład pomarańczy, cytryn, limonek, pomelo i grejpfrutów. O ile? W tej chwili kilogram mandarynek kosztuje średnio 6 zł 10 gr. Po zmianach VAT te same produkty powinny kosztować 5 zł 93 gr. W ten sposób owoce cytrusowe będą miały stawkę podatku identyczną jak inne owoce (na przykład arbuzy, morele, agrest, borówki, porzeczki).

money.pl

Niższy VAT otrzyma również pieczywo (każdego rodzaju) i ciastka. W tej chwili pieczywo i wyroby ciastkarskie objęte są aż trzema stawkami, w zależności od daty przydatności do spożycia. Fiskus łagodnym okiem patrzy na te produkty, które trzeba po prostu szybciej zjeść. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, wszystkie produkty w tej kategorii będą miały obniżoną stawkę do 5 proc. Co to zmieni? Tańsze powinny być... herbatniki, gofry, sucharki lub mieszanki do wyrobów pieczywa.

I tak: paczka 50 g herbatników dziś kosztuje 79 gr. Po zmianach będzie to już 67 gr. Paczka gofrów to z kolei wydatek 5 zł 55 gr. Po zmianach będzie to 4 zł 74 gr. Gdyby zmianę rozpatrywać w kategoriach przeceny, będzie to o 15 proc. mniej.

Na czym zaoszczędzą Polacy? Na musztardzie, której VAT spada z 23 do 8 proc. Słoiczek musztardy w tej chwili kosztuje 1 zł 99 gr, po zmianach będzie to 1 zł 75 gr.

Na tym obniżki się nie kończą. I tak niższy VAT dotknie na przykład książki na wszystkich nośnikach - a więc głównie e-booki. Dla nich stawka podatku spadnie z 23 proc. do 5 proc. Oprócz tego: tańsze będą produkty dla niemowląt i dzieci. Spadną ceny żywności dla dzieci, smoczków, pieluszek oraz fotelików samochodowych. Teraz te produkty objęte są 8-procentowym VAT – a będą 5-procentowym.

Zobacz także: Oto, co składa się na cenę paliwa, którą widzimy na dystrybutorze

Jak to wpływa na ceny? Paczka 88 pieluch popularnej firmy dziś kosztuje 47 zł 99 gr. Po obniżce podatków powinna kosztować 46 zł 66 gr. Różnica to zatem 1 zł 33 gr. Nowa stawka obejmie na przykład foteliki samochodowe. I tak fotelik, który dziś kosztuje 135 zł, powinien po zmianach kosztować o 4 zł 55 gr mniej.

Niższe będą również ceny produktów higienicznych - na przykład podpasek i tamponów. Paczka podpasek, kosztująca dziś 3 zł 99 gr, powinna po zmianach kosztować 3 zł 87 gr. Różnica wyniesie zatem 12 gr.

money.pl

Ceny również w górę

Ministerstwo Finansów zakłada, że obniżki będą - z perspektywy budżetu - zrekompensowane przez podwyżki w przypadku części produktów. Drożej będziemy płacić za niektóre przyprawy - to na przykład kmin, szafran i kurkuma. Ministerstwo Finansów postanowiło ujednolicić VAT na przyprawy, więc w tym przypadku z 5 proc. VAT robi się 8 proc. VAT. Jak to wpłynie na ceny? Paczka 20 g kurkumy kosztuje 1 zł 29 gr. Po zmianach? Będzie to 1 zł 33 gr.

Większe zmiany dotkną... lodu. Zarówno spożywczy, jak i służący do celów chłodniczych. Teraz jest objęty stawką VAT 8 proc., a będzie niebawem 23 proc. To dość istotnie wpłynie na cenę. W tej chwili kilogramową paczkę lodu można kupić za 3 zł 97 gr. Po zmianach taki sam zamrożony worek wody będzie kosztował już 4 zł 75 gr.

money.pl

Istotne podwyżki dotkną również cen homarów, ośmiornic, krewetek. W tym wypadku 5-procentowa stawka VAT będzie zastąpiona przez 23-procentową. Dziś za kilogramową paczkę skorupiaków płacimy około 86 zł 90 gr. Taki sam produkt po zmianach będzie aż o 12 zł droższy. Cena podskoczy do 98 zł. Więcej zapłacimy również za napoje (te, które nie są w 100 proc. z owoców). I tutaj stawka VAT podskoczy do 23 proc. W efekcie karton napoju, który kosztuje dziś 3 zł, niebawem będzie kosztował 3 zł 52 gr.

Po co zmiany? Ministerstwo Finansów chce walczyć z absurdami podatkowymi. Sztandarowy przykład absurdu to VAT na musztardę i sos musztardowy. Ten pierwszy produkt ma VAT na poziomie 23 proc., ten drugi 8 proc. Sos musztardowy według przepisów bliższy jest keczupowi, bo oba mają identyczną stawkę. Inny przykład? Przyprawy oraz sól i pieprz. Te pierwsze to stawka wyższa, te drugie - niższa.

Jak twierdzi Grant Thornton symbolem skomplikowania polskich przepisów podatkowych jest hot-dog. Bułka, parówka, sosy, kilka dodatków. Niemal każdy ze składników to inna stawka VAT.

"W zależności od tego, czy zakupiony do produkcji sos to 'musztarda' czy 'sos musztardowy', sprzedawca może odliczyć sobie 8 lub 23 proc. VAT. Natomiast gdy chce rozliczyć fakturę za bułkę, stawka zależy od tego, jak długa była data przydatności do spożycia zakupionego pieczywa" - wyjaśniają eksperci w raporcie "Podatki w Polsce, czyli 12 liczb, które pokazują, jak polscy przedsiębiorcy zmagają się z przepisami podatkowymi".

W money.pl opisywaliśmy historię podatnika, którego fiskus doprowadził do bankructwa. Czym? Sporem o to czy lody to lody, czy może napój wodny. Więcej można przeczytać tutaj.