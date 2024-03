Zamieszanie wokół kwoty wolnej w Sejmie. PiS głosował z Konfederacją

W związku z niezłożeniem sprzeciwu projekt ma być dalej procedowany przez komisję finansów. Głosowany był za to wniosek Konfederacji, by ta komisja w ciągu miesiąca przedstawiła sprawozdanie ws. projektu.

Tusk: "Nie rezygnujemy"

Przedstawiając projekt Przemysław Wipler z Konfederacji, podkreślił, że jest to sprawdzenie intencji Koalicji Obywatelskiej, której lider Donald Tusk zapowiedział podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Wipler dodał, że spowodowała ona, iż wielu wyborców zaufało KO i na nią głosowało w wyborach. Zwracając się do posłów KO Wipler, podkreślił, że jeśli zdecydują się za głosowaniem przeciwko projektowi Konfederacji, oznaczać to będzie, iż oszukali swoich wyborców.