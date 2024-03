Donald Tusk przechodzi do ataku. "Zaraz wszystko będzie jasne"

- To będzie mocna rzecz - dowiadujemy się nieoficjalnie w Ministerstwie Finansów, pytając o długo wyczekiwany audyt kasy państwa. Kontrolę jeszcze przed październikowymi wyborami zapowiadał Donald Tusk.

Na to liczy rząd Donalda Tuska

Nasze źródła twierdzą, że audyt, wraz z Aktualizacją Planu Konwergencji (publikowaną pod koniec kwietnia) oraz założeniami budżetowymi na przyszły rok, ma stanowić bazę do dyskusji na ewentualnymi szerszymi zmianami w całym systemie, również podatkowym.

Trudna sytuacja budżetowa

Audyt ma według władzy stać się także nowym politycznym katalizatorem do dyskusji nad tym, na co nas stać jako kraj w tym roku, a co trzeba będzie poprzesuwać - bądź odchudzić w kolejnych latach. Innymi słowy, będzie podkładką i argumentem, iż PiS tak zaciemniło obraz kasy państwa, że w dobie wyzwań związanych z obronnością wiele kosztownych propozycji powinno się odłożyć na półkę.