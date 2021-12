Zerowy VAT na żywność. KE przygotowuje odpowiedź

adam 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podstawą drożyzny w Unii jest cena paliw płynnych, co najmniej 2 x drożej niż w USA. Wszystko się wozi, czasem wielokrotnie. Cena samego paliwa w detalu to poniżej 50%, VATY, AKCYZY i reszta to ponad 50%. Obniżka o 5 %, 30 gr, na 3 lub więcej miesięcy jest śmieszna.