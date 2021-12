Jak poinformowało we wtorek RMF FM, rząd w Warszawie dostał już nieformalną zgodę KE na obniżenie stawki VAT na żywność do zera i praktycznie od zaraz, nawet przed wejściem w życie nowej unijnej dyrektywy VAT-owskiej.

Zerowy VAT na żywność. Tyle możemy zaoszczędzić

"Super Express" policzył, ile pieniędzy będą mogli zaoszczędzić Polacy, dzięki wprowadzeniu zerowego VAT. Okazuje się, że nie będzie to znaczne wsparcie. Jak podaje dziennik, chleb, kosztujący obecnie ok. 6,6 zł, po obniżkach będzie tańszy o ok. 33 gr Masło i jaja natomiast potanieją o 40 gr, mięso drobiowe o 50 gr, cukier i mleko o 30 gr, a ziemniaki o 10 gr. Łącznie, biorąc pod uwagę średnie spożycie, w ciągu roku jedna osoba może zaoszczędzić ok. 85 zł.